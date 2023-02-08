Годовая скорректированная EBITDA производителя удобрений Yara выросла в 1,7 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году скорректированная EBITDA норвежской Yara, одного из крупнейших в мире производителей удобрений, выросла в 1,7 раза, до $4,9 млрд, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до $2,8 млрд.

Выручка Yara увеличилась на 45% и достигла $24 млрд: взлетевшие цены на удобрения компенсировали сокращение объема продаж и рост стоимости сырья в прошлом году, следует из сообщения компании.

Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA по итогам 2022 года составило 0,66х против 1,36х годом ранее.

Совет директоров Yara рекомендовал выплатить дивиденды в размере 55 норвежских крон на акцию по итогам 2022 года, что доводит общие выплаты за прошлый год, с учетом промежуточных дивидендов, до 65 крон на акцию (+12% г/г).

Общий объем продаж Yara в 2022 году упал на 17%, до 31,6 млн тонн. Основное снижение пришлось на продажи удобрений, которые составили 22,7 млн тонн против 28,6 млн тонн годом ранее.

Продажи удобрений Yara в США сократились на 25%, в Европе - на 19%, в Азии и Африке - на 12% к уровням 2021 года из-за снижения спроса, вызванного ростом цен.

Производство удобрений и промышленной продукции Yara в 2022 году снизилось на 10,5%, до 18,3 млн тонн, выпуск аммиака упал сопоставимо и составил 6,5 млн тонн.

По итогам IV квартала выручка компании выросла на 9%, до $5,5 млрд, скорректированная EBITDA - почти на 40%, до $1,1 млрд. Чистая прибыль составила $766 млн против убытка годом ранее.

Квартальные продажи Yara сократились на 21%, до 7,2 млн тонн. В том числе продажи удобрений просели на 25%, до 5,1 млн тонн. На фоне снижающихся цен на удобрения потребители откладывали закупки, объясняет компания.