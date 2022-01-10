Норвежский крупный клиент "Беларуськалия" откажется от его хлоркалия из-за санкций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Норвежская Yara, крупный клиент "Беларуськалия", начала сворачивать импорт белорусского хлоркалия из-за влияния введенных против Белоруссии санкций на цепочки поставок.

Как отмечается в сообщении норвежской компании, ожидается, что процесс сворачивания поставок будет завершен к 1 апреля 2022 года. Yara будет продолжать следить за любыми изменениями в ситуации, включая санкции, в рамках своих текущих операций по поиску источников поставок.

"Влияние санкций в отношении Белоруссии на цепочку поставок вынудило Yara инициировать свертывание поставок белорусского калия, ключевого компонента для производства минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

"Последствия действующих санкций в отношении Белоруссии снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников "Беларуськалия". Для Yara это разочаровывающее событие", - прокомментировал решение о свертывании импорта белорусского хлоркалия генеральный директор Yara International Свейн Торе Хользетер.

Он добавил, что Yara намерена продолжить реализацию программы промышленной безопасности, начатой в 2021 году в тесном сотрудничестве с независимым профсоюзом "Беларуськалия".

США в августе 2021 года объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря 2021 года в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания" – трейдер "Беларуськалия".

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству.

Yara – один из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% глобального рынка товарного аммиака.