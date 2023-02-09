"КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" получат по 50% в проекте освоения Каламкас-моря и Хазара

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) и российский "ЛУКОЙЛ" поровну разделят доли в проекте освоения месторождений Каламкас-море и Хазар, расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря, сообщила пресс-служба КМГ.

Так компания ответила на запрос "Интерфакса".

Комментируя возможные рынки сбыта этой нефти, в КМГ напомнили, что, в соответствии с законодательством Казахстана, проект относится к категории сложных, в связи с чем добываемую нефть с участка недр планируется экспортировать, но для недропользователя предусмотрена также возможность осуществления поставок на внутренний рынок. Поскольку участок находится на территории Казахстана, нефть с него будет иметь казахстанское происхождение.

Проект предполагает совместное принятие решений по вопросам освоения месторождений.

К вопросу о возможном уровне добычи на проекте можно будет вернуться "после утверждения проекта разработки месторождения, в рамках Контракта и Кодекса о недрах Республики Казахстан", уточнили в КМГ.

В компании также указали, что обустройство участка недр Каламкас-море, Хазар и Ауэзов планируется в основном с привлечением казахстанских компаний, а также использованием казахстанских верфей и площадок.

"ЛУКОЙЛ" разрабатывает несколько месторождений в аналогичных условиях российского сектора Каспийского моря. КМГ также участвует в освоении Кашаганского месторождения на шельфе Каспийского моря", - добавили в компании, отвечая на вопрос о наличии необходимых технологий и возможных сложностях из-за санкций.

Ранее Министерство энергетики Казахстана и КМГ подписали первый контракт на добычу углеводородного сырья, заключаемого на условиях Типового контракта на добычу углеводородов. Речь шла о предоставлении права недропользования на участок недр Каламкас море, Хазар, Ауэзов, расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект). В качестве стратегического партнера был выбран "ЛУКОЙЛ".

По данным Минэнерго, реализация данного проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере $32 млн, привлечение прямых инвестиций в сумме более $6 млрд и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч рабочих мест.

В ноябре 2022 года КМГ и "ЛУКОЙЛ" обсудили сотрудничество в области морской геологоразведки в казахстанском секторе Каспийского моря, в частности реализацию совместных проектов "Женис" и "Каламкас-море/Хазар". Отмечалось, что по проекту "Каламкас-море/Хазар" в июне 2022 года компании подписали дополнительное соглашение по коммерческим условиям совместной реализации.

Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов расположены в казахстанском секторе Каспийского моря. Расстояние до берега - 60 км, глубина - 7-9 метров. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 3-4 млн тонн в год. Общая стоимость освоения месторождений составит около $5 млрд.

Каламкас-море было открыто в 2002 году, оно находится в 120 км к юго-западу от Кашагана и очень близко к месторождению Хазар. Совокупные извлекаемые запасы Каламкас-моря и Хазара оцениваются в 67 млн тонн нефти, 9 млрд кубометров газа.