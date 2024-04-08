Стоимость покупки "ЛУКОЙЛом" 50% в ТОО Kalamkas-Khazar Operating составила $200 млн

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ", которое в прошлом году приобрело 50% в ТОО Kalamkas-Khazar Operating (ККО), заплатило за эту долю $200 млн, сообщается в годовом отчете компании "КазМунайГаз" (КМГ).

"9 февраля 2023 года компания и ПАО "ЛУКОЙЛ" подписали договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ККО, дочерней компании ("КазМунайГаза" - ИФ), являющейся держателем контракта на добычу углеводородов на участках недр Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря. (. . .) Стоимость реализации 50% доли участия составила $200 млн (эквивалентно 93,258 млн тенге на дату выбытия дочерней организации)", - говорится в материалах КМГ.

По информации КМГ, выплата произведена 21 сентября 2023 года.

В сентябре КМГ и "ЛУКОЙЛ" завершили процедуры в рамках данной сделки. "КМГ и "ЛУКОЙЛ" завершили сделку, по результатам которой "ЛУКОЙЛ" стал участником ТОО Kalamkas-Khazar Operating с долей участия 50%", - говорилось тогда в ответе компании на запрос агентства "Интерфакс-Казахстан".

Сейчас КМГ и "ЛУКОЙЛ" владеют равными долями в Kalamkas-Khazar Operating, являющейся оператором проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" на шельфе Каспийского моря.

9 февраля 2023 года в Астане КМГ и "ЛУКОЙЛ" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% в уставном капитале ТОО Kalamkas-Khazar Operating и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

Сообщалось также, что Kalamkas-Khazar Operating планировала в третьем квартале 2023 года представить проект разработки месторождений в Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов (ЦКРР) Казахстана.

Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов расположены в казахстанском секторе Каспийского моря. Расстояние до берега - 60 км, глубина воды - 7-9 метров. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 3-4 млн тонн в год. Общая стоимость освоения месторождений составит около $5 млрд.

Месторождение Каламкас-море было открыто в 2002 году, оно находится в 120 км к юго-западу от Кашагана и очень близко к месторождению Хазар. Совокупные извлекаемые запасы Каламкас-моря и Хазара оцениваются в 67 млн тонн нефти и 9 млрд кубометров газа.