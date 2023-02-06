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"ЛУКОЙЛ" стал партнером проекта по морской добыче углеводородов в Казахстане

Инвестиции в проект на участке "Каламкас-море" оцениваются в $6 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан в лице Минэнерго и национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) подписал с НК "ЛУКОЙЛ" контракт на добычу углеводородного сырья.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, это первое соглашение, заключаемое на условиях типового контракта на добычу углеводородов. Речь идет о предоставлении права недропользования на участок недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).

В Минэнерго сообщили, что "ЛУКОЙЛ" выбран стратегическим партнером "КазМунайГаза" в области углеводородов. Реализация этого проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере $32 млн, привлечение прямых инвестиций в сумме более $6 млрд и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч рабочих мест.

Ради повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов в Казахстане 10 января 2023 года был введен в действие закон, предусматривающий внедрение нового механизма - улучшенного модельного (типового) контракта (УМК), напомнили в ведомстве.

В ноябре 2022 года КМГ и "ЛУКОЙЛ" обсудили сотрудничество в области морской геологоразведки в казахстанском секторе Каспийского моря, в частности реализацию совместных проектов "Женис" и "Каламкас-море/Хазар". Отмечалось, что по проекту "Каламкас-море/Хазар" в июне 2022 года компании подписали дополнительное соглашение по коммерческим условиям совместной реализации.

Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов расположены в казахстанском секторе Каспийского моря. Расстояние до берега - 60 км, глубина - 7-9 метров. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 3-4 млн тонн в год. Общая стоимость освоения месторождений составит около $5 млрд.

Каламкас-море было открыто в 2002 году, оно находится в 120 км к юго-западу от Кашагана и очень близко к месторождению Хазар. Совокупные извлекаемые запасы Каламкас-моря и Хазара оцениваются в 67 млн тонн нефти, 9 млрд кубометров газа.

ЛУКОЙЛ Казахстан Каламкас-море Каспий КазМунайГаз Минэнерго
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