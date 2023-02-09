ФТС снизила перечисления в бюджет РФ в январе на 31,3%

В том числе платежи от экспорта товаров сократились более чем в 3,5 раза по сравнению с январем 2022 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, за январь 2023 года составила 377,3 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг.

Как сообщалось, в январе 2022 года этот показатель равнялся 549,5 млрд рублей (328,9 млрд рублей в январе 2021 года и 356,8 млрд рублей в январе 2020 года). Таким образом, падение перечислений составило 31,3% к январю 2022 года.

ФТС отметила, что доходы от импорта товаров в январе 2023 года составили 303,1 млрд рублей без уточнения показателя доходов от экспорта (против 327,7 млрд рублей доходов от импорта в январе 2022 года, то есть снижение на 7,5%).

Таким образом, доходы от экспорта в январе 2023 года составили менее 74,2 млрд рублей (есть еще иные платежи, поэтому сумма от экспорта и импорта обычно чуть менее 100% всех перечислений). Сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, в январе 2022 года составила 262 млрд рублей.

Из этих данных следует, что падение платежей от экспорта товаров в январе 2023 года составило более 3,5 раз по сравнению с январем 2022 года.

Как сообщалось, за 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%. Поступления в бюджет при ввозе товаров в 2022 году составили 3,3 трлн рублей, при вывозе товаров - 2,7 трлн рублей, прочие доходы - 0,2 трлн рублей.

Минфин в начале недели опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета в январе – он исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей).

Доходы федерального бюджета в январе сложились в размере 1,356 трлн рублей, что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. Это, как отмечает Минфин, связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, снизились на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, пояснял Минфин. Это, полагает министерство, в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.