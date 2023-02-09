Россияне в 2022 году ввезли рекордное число иномарок через таможни Дальнего Востока

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году граждане России ввезли в страну через таможни Дальнего Востока рекордные 203 тысячи автомобилей, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин. Это на 70% больше, чем в 2021 году.

Около 98% - более 197 тысяч автомобилей - были оформлены таможенными постами Владивостокской таможни.

Начальник ДВТУ отметил, что основной поток автомобилей ввозится из Японии, что традиционно для Дальнего Востока. Кроме того, в 2022 году выросло количество ввозимых автомобилей из Южной Кореи, появились первые автомобили, которые ввозят физические лица из Китая.

В январе 2023 года через таможни Дальнего Востока оформлено 22 тысячи автомобилей, что в 1,5 меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года.

"Думаю, в какой-то степени рынок насытился. Считаю, что в этом году количество автомобилей, которые ввозятся из-за пределов РФ через нас, резко не возрастет", - сказал Ладыгин.

Несмотря на снижение количества ввозимых машин по сравнению с предыдущими месяцами, ДВТУ продолжает держать на контроле это направление, взаимодействуя с таможенными представителями и морскими перевозчиками. При необходимости принимаются решения по увеличению числа выпускающих инспекторов или о продлении их рабочего времени.