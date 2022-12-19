Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в Россию за 11 месяцев 2022 года увеличился в 1,5 раза, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в эфире телеканала "Россия 24".

"За 11 месяцев было ввезено 106 тысяч китайских автомобилей, что практически на 50% больше, чем в прошлом году. Кроме легковых автомобилей ввозилась специальная техника - 142 тысячи различных специальных автомобилей ввезено, это тоже почти плюс 50% к прошлому году", - сказал он.

Булавин отметил, что общий товарооборот с Китаем с начала года вырос к декабрю на 26%, до $159 млрд.

Около 60% всех подержанных автомобилей, которые с начала года были импортированы в РФ, ввозились из Японии, отметил он. Товарооборот с Японией, по словам главы ФТС, снизился на 36%.

ФТС России весной приостановила публикацию данных об импорте и экспорте. Булавин заявлял, что это временная мера, которая позволит избежать "некорректных оценок, спекуляций и разночтений".

По данным АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК, совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и аналитического агентства "Автостат"), за 11 месяцев 2022 года физические и юридические лица ввезли в Россию 161,7 тыс. новых легковых автомобилей и 221,3 тыс. легковых машин с пробегом. Импорт последних с начала года взлетел более чем на 80%. Из общего числа ввезенных в РФ новых автомобилей 60% - китайские. Из автомобилей с пробегом около 60% - японские.