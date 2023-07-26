Nissan увеличила чистую прибыль в I финквартале вдвое, существенно лучше прогноза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем вдвое благодаря сильным показателям североамериканского бизнеса и улучшил прогнозы на весь фингод.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, чистая прибыль в апреле-июне составила 105,475 млрд иен ($748,5 млн) по сравнению с 47,11 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 79,23 млрд иен.

Квартальная выручка Nissan повысилась на 37%, до 2,918 трлн иен.

Операционная прибыль компании выросла в два раза, до 128,6 млрд иен. В Северной Америке показатель увеличился в 1,7 раза, до 132,05 млрд иен.

Автопроизводитель повысил прогнозы чистой прибыли и выручки на текущий фингод, который завершится в марте 2024 года, отметив позитивное влияние мер сокращения расходов и ослабления иены.

Согласно новым прогнозам, чистая прибыли компании в этом фингоду увеличится на 53%, до 340 млрд иен, выручка - на 19%, до 12,6 трлн иен. Ранее Nissan прогнозировала повышение чистой прибыли на 42%, выручки - на 17%.

При этом компания ухудшила годовой прогноз продаж автомобилей - до 3,7 млн единиц (+12%) с ожидавшихся ранее 4 млн машин. Прогноз реализации автомобилей в Китае понижен до 800 тыс. с 1,13 млн.

Акции Nissan подешевели на 1,2% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 57%.