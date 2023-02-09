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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Credit Suisse в 2022 году сократил кредитный риск в России в 3,5 раза, до $271 млн

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кредитный риск Credit Suisse в России по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 249 млн франков ($271 млн), сообщил банк. На 31 декабря 2021 года показатель составлял 848 млн франков ($923 млн).

Стоимость чистых активов российских "дочек" Credit Suisse на 31 декабря 2022 года составляла примерно 214 млн швейцарских франков ($233 млн).

В октябре-декабре банк дополнительно сократил риски, связанные с Россией. Однако события на Украине могут продолжать влиять на финансовые показатели группы, включая оценки кредитных убытков и потенциальное обесценение активов, отмечают в Credit Suisse.

В начале марта 2022 года Credit Suisse сообщал, что на 31 декабря 2021 года кредитный риск группы в России составлял около 848 млн франков ($923 млн). Стоимость российских "дочек" составляла 195 млн франков ($212 млн).

В конце марта 2022 года Bloomberg со ссылкой на внутренний документ банка сообщал, что Credit Suisse отказывается от новых проектов в России и сокращает свое присутствие в стране в связи с ситуацией на Украине.

Право Credit Suisse распоряжаться долей в капитале "Кредит Свисс Секьюритиз", а также акциями АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" заморожено с июля 2022 года. Запрет был наложен судом в качестве обеспечительной меры в споре с Транскапиталбанком о выплате по синдицированному кредиту автопроизводителю из Узбекистана.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин утвердил список из 45 иностранных банков, продажа которых может осуществляться только по специальному разрешению. Одним из таких банков стала российская "дочка" Credit Suisse.

Credit Suisse Швейцария Кредит Свисс Украина
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