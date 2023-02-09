Credit Suisse в 2022 году сократил кредитный риск в России в 3,5 раза, до $271 млн

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кредитный риск Credit Suisse в России по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 249 млн франков ($271 млн), сообщил банк. На 31 декабря 2021 года показатель составлял 848 млн франков ($923 млн).

Стоимость чистых активов российских "дочек" Credit Suisse на 31 декабря 2022 года составляла примерно 214 млн швейцарских франков ($233 млн).

В октябре-декабре банк дополнительно сократил риски, связанные с Россией. Однако события на Украине могут продолжать влиять на финансовые показатели группы, включая оценки кредитных убытков и потенциальное обесценение активов, отмечают в Credit Suisse.

В начале марта 2022 года Credit Suisse сообщал, что на 31 декабря 2021 года кредитный риск группы в России составлял около 848 млн франков ($923 млн). Стоимость российских "дочек" составляла 195 млн франков ($212 млн).

В конце марта 2022 года Bloomberg со ссылкой на внутренний документ банка сообщал, что Credit Suisse отказывается от новых проектов в России и сокращает свое присутствие в стране в связи с ситуацией на Украине.

Право Credit Suisse распоряжаться долей в капитале "Кредит Свисс Секьюритиз", а также акциями АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" заморожено с июля 2022 года. Запрет был наложен судом в качестве обеспечительной меры в споре с Транскапиталбанком о выплате по синдицированному кредиту автопроизводителю из Узбекистана.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин утвердил список из 45 иностранных банков, продажа которых может осуществляться только по специальному разрешению. Одним из таких банков стала российская "дочка" Credit Suisse.