Toshiba подтвердила получение предложения о покупке от консорциума инвесторов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Toshiba Corp. получила предложение о покупке от консорциума инвесторов во главе с крупнейшим в Японии фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP).

В пресс-релизе Toshiba, опубликованном в четверг, говорится, что предложение было получено только что, и компания намерена оценить его, чтобы принять решение в интересах своих акционеров.

Условия предложения компания не раскрыла.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, инвесторы предлагают Toshiba 2 трлн иен ($15 млрд). Они приняли решение подать финальное предложение, получив от банков гарантии предоставления кредитов на сумму 1,4 трлн иен, отмечают источники.

Среди других участников консорциума - финкомпания Orix, Chubu Electric, чипмейкер Rohm и ряд других японских компаний.

В случае одобрения предложения инвесторов советом директоров Toshiba и акционерами, сделка станет крупнейшим в истории выкупом публичной компании в Японии.

Акции Toshiba подешевели на 0,7% по итогам торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 0,2%.