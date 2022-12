Японские банки предоставят консорциуму инвесторов кредит в $8,8 млрд на покупку Toshiba

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Крупные японские банки намерены предоставить кредит на сумму 1,2 трлн иен ($8,8 млрд) консорциуму инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc., покупающему Toshiba Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. согласовали основные условия выделения кредита и готовятся завершить его оформление до конца текущего месяца.

В рамках кредитного соглашения банки могут предложить выдвижение своего представителя в совет директоров Toshiba, отметил один из источников.

Получение финансовой помощи от банков необходимо консорциуму, планирующему выкупить Toshiba за 2,2 трлн иен и сделать ее частной компанией, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в группу инвесторов помимо JIP входят также японские Orix Corp. и Chubu Electric Power Co., гонконгская Baring Private Equity Asia и европейская CVC Capital Partners.

Акции Toshiba подорожали на 0,6% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 1,7%.