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В PayPal в конце 2023 года сменится руководитель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской платежной системы PayPal Дэн Шульман покинет должность 31 декабря 2023 года, но останется в совете директоров компании. Об этом сообщила пресс-служба PayPal.

Компания также представила отчет за IV квартал 2022 года. Чистая прибыль компании выросла на 15%, до $921 млн против $801 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,81 с $0,68.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,24 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,2 на акцию.

Квартальная выручка PayPal увеличилась на 7%, до $7,38 млрд с $6,92 млрд годом ранее. Этот показатель оказался чуть нижхе ожиданий рынка ($7,39 млрд).

Общий объем платежей на платформе компании в четвертом квартале увеличился на 5%, до $357,4 млрд при консенсус-прогнозе экспертов в $360,3 млрд.

Число активных аккаунтов в системе PayPal на конец декабря составляло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании уменьшилась в 1,7 раза, до $2,42 млрд, или $2,09 на акцию. Скорректированная прибыль увеличилась до $4,13 на акцию с $4,6 на акцию годом ранее.

По прогнозу компании, в текущем фингоду ее скорректированная прибыль составит $4,87 на акцию. Аналитики в среднем ожидают этот показатель на уровне $4,79 на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация PayPal снизилась на 34%.

PayPal США Дэн Шульман
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