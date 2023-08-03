PayPal во II квартале увеличил выручку на 7%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings во втором квартале увеличила выручку на 7% в годовом выражении, однако скорректированная операционная маржа не оправдала ожидания рынка.

Выручка возросла до $7,29 млрд с $6,81 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, был несколько ниже - $7,27 млрд.

Чистая прибыль по итогам минувшего квартала составила $1,03 млрд, или 92 цента в расчете на акцию. За аналогичный период прошлого года PayPal зафиксировала чистый убыток в $341 млн, или 29 центов на акцию.

Скорректированная прибыль увеличилась до $1,16 на акцию с 93 центов на акцию. Результат оказался выше прогноза, составлявшего $1,15 на акцию.

Общий объем платежей на платформе компании достиг отметки в $376,5 млрд против $339,8 млрд годом ранее. Аналитики предполагали $368,9 млрд.

Число активных аккаунтов в системе PayPal на конец июня возросло до 431 млн с 429 млн год назад.

Операционная маржа поднялась на 228 базисных пунктов (б.п.), до 21,4%, в то время как эксперты прогнозировали 22%. Это обусловлено более низким, чем ожидалось, доходом от кредитного портфеля и увеличением резервов на покрытие возможных потерь по кредитам, сообщается в отчете компании.

Комиссия платежной системы за транзакции сократилась на 11 б.п., до 1,74%, при прогнозе в 1,9%.

Компания рассчитывает, что по итогам 2023 года операционная маржа поднимется не менее чем на 100 б.п., скорректированная прибыль составит около $4,95 на акцию. В третьем квартале PayPal ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $1,22-1,24 на акцию (прогноз аналитиков - $1,21 на акцию) при выручке около $7,4 млрд (ожидания экспертов - $7,3 млрд).

Акции PayPal Holdings Inc. потеряли в цене 7,2% в ходе дополнительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 2,8%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 17,6%.