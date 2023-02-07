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IT-компании с начала 2023 года сократили в мире более 95 тысяч сотрудников

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - С начала 2023 года 308 технологических компаний уволили 95 508 сотрудников во всем мире, показывают данные, собранные порталом Layoffs.fyi. Показатель увеличился более чем втрое с середины января.

Данные позволяют предположить, что количество сокращений в техсекторе в 2023 году значительно превысит показатель за 2022 год. В 2022 году 1024 IT-компании сократили 154 336 человек, подсчитали в Layoffs.fyi.

На этой неделе к растущему числу технологических компаний, сокращающих сотрудников, присоединился производитель компьютерной техники Dell Technologies Inc., который объявил о планах уволить около 5% персонала. Оператор платежной системы PayPal Holdings Inc. в начале февраля сообщил о сокращении 2 тысяч рабочих мест, или около 7% персонала по всему миру. Также о сокращениях объявили крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг International Business Machines Corp. и германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями.

В январе Alphabet Inc., холдинговая компания Google, подтвердила планы сократить около 12 тысzx сотрудников по всему миру, Intel Corp. приняла решение уволить несколько сотен сотрудников в Кремниевой долине. Microsoft Corp. также подтвердила намерения сократить около 10 тысzx сотрудников.

Cтриминговый сервис Spotify Technology в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщил, что сократит штат примерно на 6%, что соответствует около 588 рабочих мест. Ранее криптовалютная биржа Coinbase Global Inc. объявила о сокращении 950 сотрудников.

Портал Layoffs.fyi был создан предпринимателем Роджером Ли в Сан-Франциско для отслеживания сокращений в период пандемии коронавируса.

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