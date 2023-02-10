Avito приобрел сервис по поиску новостроек "Румбери"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сервис объявлений Avito приобрел 100% ООО "Румбери", развивающего поиск новостроек в Москве, Московской области и Новой Москве, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

По данным ЕГРЮЛ, сделка состоялась 10 февраля, покупателем выступило основное юрлицо Avito - ООО "Кех Екоммерц". Проект выкуплен у Михаила Хайкина (гендиректор ООО, владел 60,48%) и Валентина Бочкова (39,52%).

"Румбери" консолидируется под проект "Авито Недвижимость". Финансовые параметры сделки в пресс-службе Avito не раскрывают. По ее итогам основатели и команда "Румбери" продолжат работать для платформы.

"Румбери" позволяет находить квартиры в новостройках от застройщика, консультируя по ценам, планировкам, инфраструктуре, транспортной доступности.

По данным "Авито Недвижимости", в портфеле "Румбери" находятся предложения о 456 новостройках от 118 застройщиков в Москве, области и Новой Москве, а также о 271 проекте от 99 застройщиков в Петербурге и Ленобласти. Сервис является технологическим партнером "Авито Недвижимость" несколько лет.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Румбери" зарегистрировано в 2015 году в Туле. По итогам 2021 года выручка компании составила 116,1 млн рублей (рост в 3,3 раза по отношению к 2020 году), чистая прибыль - 6,6 млн рублей.

Проект "Авито Недвижимость" работает с 2012 года. На август 2022 года в среднем за месяц на "Авито Недвижимости" ежедневно было доступно около 2,8 млн активных предложений по всей России, которые суммарно собрали более 1,5 млрд просмотров. В среднем ежедневно пользователи размещали на платформе более 29 тыс. новых объявлений о продаже и аренде недвижимости. Ежемесячная аудитория проекта - 42 млн человек.