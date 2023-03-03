CFO Avito стал выходец из "Марафон Групп" Сергей Пивень

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Финансовым директором Avito стал Сергей Пивень, ранее работавший в "Марафон Групп" (основной акционер ритейлера ПАО "Магнит"), говорится в пресс-релизе сервиса объявлений.

Пивень занял должность CFO с 1 марта. На этой позиции он сменил Кирана Шенкленда, работавшего финдиректором Avito с 2022 года.

До прихода в Avito - в 2019-2022 годах - Пивень занимал управляющие позиции в "Марафон Групп". До этого он руководил фармдистрибутором "СИА Интернешнл", работал в А1, X5 Retail Group.

Сервис объявлений Avito с октября 2022 года принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина. Количество активных объявлений на Avito превышает 137 млн, ежемесячная аудитория составляет 60 млн пользователей.