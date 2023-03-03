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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

CFO Avito стал выходец из "Марафон Групп" Сергей Пивень

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Финансовым директором Avito стал Сергей Пивень, ранее работавший в "Марафон Групп" (основной акционер ритейлера ПАО "Магнит"), говорится в пресс-релизе сервиса объявлений.

Пивень занял должность CFO с 1 марта. На этой позиции он сменил Кирана Шенкленда, работавшего финдиректором Avito с 2022 года.

До прихода в Avito - в 2019-2022 годах - Пивень занимал управляющие позиции в "Марафон Групп". До этого он руководил фармдистрибутором "СИА Интернешнл", работал в А1, X5 Retail Group.

Сервис объявлений Avito с октября 2022 года принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина. Количество активных объявлений на Avito превышает 137 млн, ежемесячная аудитория составляет 60 млн пользователей.

Avito Марафон Групп Сергей Пивень Киран Шенкленд Kismet Capital Group Иван Таврин
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