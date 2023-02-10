ЦБ участвует в работе СПБМТСБ над вопросом о бенчмарке для российской нефти

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос о бенчмарке для российской нефти стоит очень остро, над ним работает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ), Банк России также участвует в этой работе, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается расчета цены на нефть, то действительно этот вопрос встал, потому что показатель марки Urals не отражает реальную цену сейчас, по которой экспортируется российская нефть, потому что экспорт через разные порты и по разным направлениям может различаться. Мы видим насколько эти цены разошлись, - сказала она. - Поэтому мы в рамках нашего прогноза учитываем это, анализируем".

"Но, конечно, очень остро стоит вопрос о бенчмарке. Я знаю, что сейчас в том числе Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа работает над этим бенчмарком, мы в дискуссиях участвуем, и этот вопрос сейчас очень важен", - заявила Набиуллина.