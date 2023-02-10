Обсуждение вопроса о фонде компенсаций инвесторам с замороженными активами приостановлено

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение вопроса создания фонда компенсаций для инвесторов с замороженными активами на данный момент приостановлено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ еще в конце декабря прошлого года заявлял, что продолжает прорабатывать схему частичной компенсации инвесторам доходов по замороженным активам через фонд при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ в декабре получило законодательное право открывать и вести счета кредитных организаций. В соответствии с решением совета директоров ЦБ банки, в которых по состоянию на 29 декабря 2022 года открыты счета типа "С", не позднее 20 января 2023 года обязаны обратиться в агентство для заключения договора открытия таких счетов.

Вместе с тем, по словам Набиуллиной, это решение не связано с созданием компенсационного фонда.

"До недавнего времени средства по счетам тип "С" отражались в НРД, и в конце прошлого года Банк России принял решение, что вместо НРД это будет АСВ как институт, контролируемый государством, который обеспечит полную сохранность этих средств. При этом статус активов не меняется, все остается так же, как и было, все обязательства по ним сохраняются в полном объеме. И что касается компенсационного фонда, то решение о переводе средств из НРД в АСВ с этим никак не связано. Мы, действительно, приостановили обсуждение этого вопроса. Многое будет зависеть от позиции иностранных регуляторов о разблокировке замороженных ценных бумаг, принадлежащих нашим гражданам. Мы позже примем решение о целесообразности возврата обсуждения этого вопроса", - заявила она на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается объема средств (на счетах типа "С" - ИФ), мы эти данные не раскрываем, но, конечно, со временем они увеличиваются", - добавила она.