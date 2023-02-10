Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Обсуждение вопроса о фонде компенсаций инвесторам с замороженными активами приостановлено

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение вопроса создания фонда компенсаций для инвесторов с замороженными активами на данный момент приостановлено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ еще в конце декабря прошлого года заявлял, что продолжает прорабатывать схему частичной компенсации инвесторам доходов по замороженным активам через фонд при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ в декабре получило законодательное право открывать и вести счета кредитных организаций. В соответствии с решением совета директоров ЦБ банки, в которых по состоянию на 29 декабря 2022 года открыты счета типа "С", не позднее 20 января 2023 года обязаны обратиться в агентство для заключения договора открытия таких счетов.

Вместе с тем, по словам Набиуллиной, это решение не связано с созданием компенсационного фонда.

"До недавнего времени средства по счетам тип "С" отражались в НРД, и в конце прошлого года Банк России принял решение, что вместо НРД это будет АСВ как институт, контролируемый государством, который обеспечит полную сохранность этих средств. При этом статус активов не меняется, все остается так же, как и было, все обязательства по ним сохраняются в полном объеме. И что касается компенсационного фонда, то решение о переводе средств из НРД в АСВ с этим никак не связано. Мы, действительно, приостановили обсуждение этого вопроса. Многое будет зависеть от позиции иностранных регуляторов о разблокировке замороженных ценных бумаг, принадлежащих нашим гражданам. Мы позже примем решение о целесообразности возврата обсуждения этого вопроса", - заявила она на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается объема средств (на счетах типа "С" - ИФ), мы эти данные не раскрываем, но, конечно, со временем они увеличиваются", - добавила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

EBITDA "Норникеля" в 2022 году упала на 17%, ниже прогноза

Центробанк в середине 2023 года ожидает переход к росту ВВП РФ в годовом выражении

Председатель правления банка "Зенит" Тищенко ушел в отставку

Россия в этом сезоне может выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Россия в этом сезоне может выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Банк России вновь сохранил ставку, но дал жесткий сигнал на будущее

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });