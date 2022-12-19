В ЦБ ждут, что российский бизнес добьется от стран ЕС разблокировки замороженных активов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Участники рынка, обратившиеся в регулирующие органы стран Евросоюза за разрешением на разблокировку "замороженных" из-за санкций активов, пытаются вписаться в дедлайн Евросоюза, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

С начала марта Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с Национальным расчетным депозитарием, с июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду в судьбе замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран-участниц ЕС могут разрешать проведение сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня.

НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получения общего разрешения в октябре. Также ряд брокеров и управляющих компаний сообщали о подаче ими европейским регуляторам заявлений на разблокировку активов своих клиентов. Помимо этого, отмечалось, что инвесторы могут и самостоятельно подавать такие заявления.

"Из ЕС сигналов у меня нет", - сказал журналистам Чистюхин, отвечая на вопрос, есть ли информация о возможности переноса наступающего вскоре крайнего срока.

"Но у меня есть другие сигналы: что и корпораты, и финансовый рынок пытаются сделать все, чтобы до этой даты максимально провести все операции (в рамках индивидуальных обращений - ИФ). Мы на это рассчитываем, что они сумеют получить индивидуальные разрешения, которые позволят сделать все, что можно", - сказал первый зампред Банка России.

Комментируя перспективы создания фонда при Агентстве страхования вкладов для частичной компенсации инвесторам доходов по замороженным активам, Чистюхин заявил, что идея находится "в продвинутой форме обсуждения".

Впрочем, это не значит, что нужно ждать ее реализации в краткосрочной перспективе. "Принципиальное согласие с идеей еще не означает быстрое решение вопроса, потому что это большое количество разного рода юридических нюансов, которые нужно правильно прописать", - сказал Чистюхин. Он добавил, что Минфин поддерживает эту идею.