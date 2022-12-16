ЦБ не отказался от схемы компенсации доходов по замороженным активам через фонд при АСВ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продолжает прорабатывать схему частичной компенсации инвесторам доходов по замороженным активам через фонд при Агентстве страхования вкладов (АСВ), сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается разработки схемы частичной компенсации инвесторам не получаемых доходов через АСВ - вопрос сложный, в проработке, но пока нет еще значительного прогресса в этом вопросе ", - сказала она.

Набиуллина в сентябре говорила, что обсуждается вариант решения проблемы замороженных активов российских инвесторов через создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов.

"Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе создания такого фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы этими доходами компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть (потери по замороженным из-за санкций активам - ИФ), - сказала она тогда. - И механизмы тоже сейчас разного рода обсуждаются, как это будет - выкуп требований или иные способы" это нуждается в детальной проработке.

"Но мы заинтересованы в том, чтобы открыто обсуждать это с инвесторами, разные механизмы, потому что мы хотим помочь нашим инвесторам, которые попали в эту ситуацию, и использовали все возможности для этого", - подчеркивала глава ЦБ.