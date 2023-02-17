В ЦБ РФ заявили об интересе крупнейших партнеров РФ к открытию филиалов банков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Открытием филиалов в России интересуются банки из дружественных стран, которые являются крупнейшими партнерами РФ, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Ряд наших партнеров из дружественных государств выразили пожелания, чтобы была возможность осуществлять расчеты и проводить платежи не только посредством создания дочерних обществ в России, но и через открытие своих филиалов. Им это в ряде случаев удобнее операционно, удобнее с точки зрения соблюдения нормативов банковских, потому что они могут опереться на баланс большой компании зарубежной. Одновременно с этим такая практика для них привычная", - сказал Чистюхин в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Он пояснил, что в ряде других стран у этих банков открыты одновременно и дочерние общества, и филиалы.

"Для нас это (открытие филиалов иностранными банками - ИФ) принципиальное значение имеет именно в контексте платежно-расчетных операций", - отметил первый зампред.

Банк России поддерживает идею открытия филиалов иностранных банков в России, но с ограничением круга операций, заявила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что, прежде всего, речь идет об открытии филиалов, которые бы осуществляли операции по расчетам и проведению платежей, без привлечения депозитов населения.