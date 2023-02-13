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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Оценка добычи газа в РФ в 2022 г. пересмотрена в большую сторону - до 673,8 млрд куб. м

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Оценка добычи газа в России в 2022 году в очередной раз пересмотрена - в бОльшую сторону - до 673,8 млрд куб. м. Новые данные сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

В 2021 году производство газа в России составило 763 млрд куб. м.

"Добыча газа в 2022 г. составила 673,8 млрд куб. м", - пишет чиновник.

В декабре Новак озвучил предварительную оценку в 671 млрд куб. м. В официальных данных Росстата обнародована цифра годовой добычи газа в РФ в 672 млрд куб. м.

По словам вице-премьера, суммарный экспорт природного газа снизился на 25,1%, до 184,4 млрд куб. м, в том числе экспорт СПГ в виде газа вырос на 7,9% - до 45,7 млрд куб. м.

Как отметил Новак, снижение экспорта и добычи "связано с объективными причинами - отказом европейских стран от покупок российского газа, а также диверсиями на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

При этом он отметил, что в течение 2022 года активно наращивались поставки газа в КНР. Не раз были обновлены рекорды суточной транспортировки российского газа по газопроводу "Сила Сибири". В результате поставки газа в Китай по "Силе Сибири" увеличились на 48% и достигли исторического максимума в 15,4 млрд куб. м.

"Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2". Развитие этих проектов привлечет 4-5 трлн руб. дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 трлн руб. в смежные отрасли (металлургия, цементная отрасль, химическая промышленность и т.д.)", - отметил Новак.

Александр Новак
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