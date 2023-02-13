Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 35%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в январе 2023 года продажи автомобилей сократились на 35% в годовом исчислении, до 1,649 млн, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Это произошло потому, что с 1 января государство перестало выдавать субсидии на покупку электромобилей, которые действовали с 2010 года и тогда же истек срок действия уменьшенного налога на недорогие бензиновые машины с объемом двигателя до 2 литров, который был введен 1 июня 2022 года. Еще одним фактором стало меньшее число рабочих дней, чем в первый месяц прошлого года, из-за плавающей даты празднования наступления нового года по лунному календарю.

В том числе продажи пассажирских машин снизились на 35,2% и составила 1,469 млн. Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) увеличились на 6,3% и достигли 408 тысяч.

Производство автомобилей в январе 2023 года уменьшилось на 33,1% - до 1,594 млн. Выпуск пассажирских машин сократился на 34,3% и составил 1,397 млн, в том числе NEV - вырос на 6,9%, до 425 тысяч.

Китай в январе увеличил экспорт до 301 тысячу автомобилей, что на 30,1% выше показателя за тот же месяц годом ранее. Поставки за рубеж NEV повысились на 48,2% - до 83 тысяч.