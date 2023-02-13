Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 35%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Китае в январе 2023 года продажи автомобилей сократились на 35% в годовом исчислении, до 1,649 млн, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Это произошло потому, что с 1 января государство перестало выдавать субсидии на покупку электромобилей, которые действовали с 2010 года и тогда же истек срок действия уменьшенного налога на недорогие бензиновые машины с объемом двигателя до 2 литров, который был введен 1 июня 2022 года. Еще одним фактором стало меньшее число рабочих дней, чем в первый месяц прошлого года, из-за плавающей даты празднования наступления нового года по лунному календарю.

В том числе продажи пассажирских машин снизились на 35,2% и составила 1,469 млн. Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) увеличились на 6,3% и достигли 408 тысяч.

Производство автомобилей в январе 2023 года уменьшилось на 33,1% - до 1,594 млн. Выпуск пассажирских машин сократился на 34,3% и составил 1,397 млн, в том числе NEV - вырос на 6,9%, до 425 тысяч.

Китай в январе увеличил экспорт до 301 тысячу автомобилей, что на 30,1% выше показателя за тот же месяц годом ранее. Поставки за рубеж NEV повысились на 48,2% - до 83 тысяч.

Китай CAAM NEV
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

"КАМАЗ" к осени планирует увеличить темп сборки до 220 грузовиков в сутки

ЦБ РФ с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов банков

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Только четверть заявивших об уходе брендов покинула рынок РФ

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Politico сообщило о планах ЕС включить в новый пакет санкций четыре банка РФ

Запасы в ПХГ Европы ушли ниже уровня 2/3 от вместимости хранилищ

Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });