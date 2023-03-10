Продажи автомобилей в Китае в феврале выросли впервые за четыре месяца

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в КНР в феврале выросли на 13,5% относительно того же месяца прошлого года - до 1,98 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Это первое повышение за последние четыре месяца.

В том числе реализация пассажирских машин увеличилась на 10,9% и составила 1,65 млн. При этом продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) взлетели на 55%.

В январе-феврале общие продажи машин в стране сократились на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 3,625 млн автомобилей.

Китай в феврале экспортировал 329 тыс. автомобилей, что на 82,8% выше показателя за тот же месяц годом ранее. Поставки за рубеж NEV повысились на 79,5% - до 87 тыс.