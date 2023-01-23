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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Китае в 2022 году удвоилось число зарядных устройств для электромобилей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Китае в 2022 году число зарядных устройств для электромобилей и количество станций по замене аккумуляторов росли впечатляющими темпами, сообщил "Синьхуа" главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун.

По его словам, по состоянию на конец 2022 года в стране насчитывалось 5,21 млн зарядных колонок для электромобилей, при этом более 2,59 млн из них были построены в 2022 году.

Также было зарегистрировано 1973 станци по замене аккумуляторов, включая 675 построенных в 2022 году. На конец 2022 года в Китае насчитывалось более 10 тысяч сервисных пунктов по утилизации аккумуляторных батарей, сообщил чиновник.

Быстрый рост числа зарядных устройств и других объектов по обслуживанию электромобилей в стране обусловлен активным развитием рынка транспортных средств на новых источниках энергии (NEV). За минувший год в КНР были проданы 6,89 млн таких автомобилей, что на 93,4% превысило показатель за 2021 год. Объем производства увеличился на 96,9% - до 7,06 млн машин.

В результате доля NEV на авторынке страны в 2022 году достигла 25,6% по сравнению с 13,5% годом ранее.

Китай Минпром Тянь Юйлун
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