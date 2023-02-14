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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу 13 февраля обновили максимум за два с половиной месяца на опасениях эскалации конфликта на Украине. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго накануне завершили торги на отметке $8,0075 за бушель. Это рекордное значение с 23 ноября. На электронных торгах во вторник котировки опускаются на 0,3%.

Военная операция на Украине

Цены на пшеницу начали активно расти еще в конце прошлой недели. Повреждение инфраструктуры и перспектива эскалации конфликта могут негативно повлиять на поставки пшеницы из Украины на мировой рынок, которые уже сократились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg

Стоимость кукурузы и соя-бобов слабо меняется на электронных торгах. Соя дорожает с октября на опасениях снижения урожая в Латинской Америке из-за засухи, отмечает Bloomberg.

Украина Чикаго
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