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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - МИД Франции призвал сограждан немедленно покинуть Белоруссию, говорится в обращении на сайте ведомства.

В нем указано, что в связи с событиями на Украине и закрытием белорусского воздушного пространства МИД советует отказаться от любых поездок в Белоруссию.

Французам, которые уже находятся в Белоруссии, рекомендуется безотлагательно покинуть страну наземным транспортом через границы с Литвой, Польшей или Латвией, а тем, кто прибыл в Белоруссию самолетом, придется получать в МВД Белоруссии выездную визу.

Франция МИД Белоруссия Украина Польша Литва Латвия
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