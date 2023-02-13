Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - МИД Франции призвал сограждан немедленно покинуть Белоруссию, говорится в обращении на сайте ведомства.

В нем указано, что в связи с событиями на Украине и закрытием белорусского воздушного пространства МИД советует отказаться от любых поездок в Белоруссию.

Французам, которые уже находятся в Белоруссии, рекомендуется безотлагательно покинуть страну наземным транспортом через границы с Литвой, Польшей или Латвией, а тем, кто прибыл в Белоруссию самолетом, придется получать в МВД Белоруссии выездную визу.