Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Руководство UBM не намерено ликвидировать компанию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ural Boeing Manufacturing (АО "Урал Боинг Мануфэктуринг", UBM - совместное предприятие "ВСМПО-Ависма" и Boeing, занимающееся черновой механической обработкой титановых штамповок) приостановило работу.

Это произошло после того, как Boeing в 2022 год исключил "ВСМПО-Ависму" из перечня одобренных поставщиков, говорится в годовой отчетности UBM.

"ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма", являющимся акционером компании и единственным заказчиком общества, было направлено письмо в адрес АО "Урал Боинг Мануфэктуринг" о временной приостановке производства до дальнейших распоряжений", - указано в отчете.

Сейчас работа на основном оборудовании невозможна, так как использование данных станков "ограничено экспортными лицензиями от правительства США и Японии".

Руководство UBM не намерено ликвидировать компанию, прекращать ее деятельность, так как этому есть альтернатива: в частности, сейчас обсуждается возможность организацовать работы по изготовлению режущего инструмента и технологической оснастки на оборудовании, не находящемся под экспортным контролем.

Предприятие также ищет альтернативных поставщиков взамен ушедшим с российского рынка "для снижения риска работоспособности компании в неопределенных условиях, сложившихся с зарубежными поставщиками комплектующих, материалов".

Как говорится в отчетности, UBM в 2022 году сократило выручку в 7,5 раза, до 42 млн рублей, получило 658 млн рублей чистого убытка (в 2021 году - чистый убыток 840,23 млн рублей). В 2022 году СП обработало 74 штамповки, в 2021 году - 559 штук, в 2020 году - 2 222 штуки.

В начале марта 2022 года американский авиапромышленный концерн Boeing Co. приостановил закупки титана из России.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. По данным сайта "ВСМПО-Ависма", основной акционер компании - Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров "ВСМПО-Ависмы" (65,27%). Еще 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех".