Глава ФРБ Филадельфии по-прежнему рекомендует ФРС повысить ставку выше 5%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер считает, что Федеральной резервной системе (ФРС) нужно продолжить постепенные повышения ключевой процентной ставки до тех пор, пока она не будет превышать 5% годовых. Об этом сообщает MarketWatch.

"Ставка будет выше 5%. Насколько выше, зависит от обстоятельств", - сказал он в ходе выступления на университетском мероприятии в Филадельфии.

Харкер отметил позитивную тенденцию, которая заключается в замедлении инфляции, но добавил, что этот процесс идет слишком медленно, и цены на продукты питания все еще слишком высоки. По его оценкам, базовая инфляция в Штатах к концу года снизится примерно до 3,5%, что по-прежнему будет существенно выше целевого уровня в 2%.

Также Харкер сказал, что не ожидает рецессии в американской экономике благодаря очень устойчивому рынку труда. По его мнению, темпы роста ВВП США в этом году могут составить порядка 1%, а в следующем - ускориться до 2%.

Харкер входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС в 2023 году.

В середине января он также рекомендовал ФРС поднять ставку чуть выше 5% и сделать паузу.

Как сообщило Министерство труда во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%.

Базовая инфляция (индекс Core CPI) в прошлом месяце составила 5,6% против 5,7% в декабре.