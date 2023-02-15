Число ипотечных сделок с жильем в Москве сократилось на 15% в январе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года зарегистрировано на 15,3% меньше ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках жилья в Москве, чем годом ранее, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе 2023 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья в Росреестре оформлен 7 071 договор ипотечного жилищного кредитования. По сравнению с рекордным январским показателем прошлого года, когда в Москве были зарегистрированы 8 353 ипотечные сделки при покупке строящихся и готовых квартир, в первый месяц текущего года число обращений сократилось на 15,3% (меньше на 1 282 договора)", - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, статистика регистрации договоров за январь 2023 года показала стабильный спрос на ипотеку в Москве, несмотря на снижение к январю 2022 года.

"При этом показатель на 18,9% больше первого месяца 2021 года (5 948) и превышает январские результаты всех предыдущих лет", - отметил Майданов.

Уточняется, что объем выданных льготных жилищных кредитов в январе составил 11,2 млрд рублей. Этот показатель равен 17,8% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в Москве с начала действия программы выдано более 840 млрд рублей таких кредитов.