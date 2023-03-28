Доля ипотечных сделок в новостройках Москвы достигла почти 58%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доля ипотечных сделок в московских новостройках достигла почти 58% с начала года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Всего в январе-феврале 2023 года в Москве зарегистрировано 8 969 ДДУ (договоров долевого участия - ИФ) с привлечением кредитных средств, что составило 57,8% от всех оформленных в столице сделок в новостройках (15 516 ДДУ)", - говорится в сообщении.

В январе-феврале 2022 года доля ипотечных сделок составила 48,9%.

Кроме того, в феврале этого года зарегистрировали 4 175 ДДУ с привлечением кредитов.

"За второй месяц этого года 56,6% от общего числа оформленных в столице первичных сделок регистрировалось с использованием заемных средств. По сравнению с февралем прошлого года доля ДДУ с привлеченными кредитами увеличилась на 6,1%", - сказал руководитель управления Игорь Майданов.