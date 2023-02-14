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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Количество сделок купли-продажи "вторички" в Москве упало почти на 18% за год

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Количество сделок купли-продажи "вторички" в Москве упало почти на 18% за год, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в январе 2023 года зарегистрировано 7 672 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что практически сопоставимо (+0,9%) c показателем первого месяца 2021 года и на 17,5% ниже января 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам руководителя управления Игоря Майданова, первый месяц года показал высокую активность, несмотря на праздничные дни.

Уточняется, что по отношению к декабрю прошлого года количество договоров за январь упало на 45,3%.

Росреестр Москва
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