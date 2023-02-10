Набиуллина готова разрешить экспортерам использовать крипторасчеты

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России не менял позицию по криптовалютам и по-прежнему против их использования на внутреннем рынке, но готов допустить для экспортных расчетов. Вопрос о создании стейблкойна с привязкой к золоту для экспортных расчетов требует глубокой проработки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы позицию здесь не меняли, мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчётах. Мы допускаем, если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно, пользоваться криптовалютой во внешних расчётах, мы это готовы допустить", - сказала она.

"Что касается разных стейблкойнов и возможности применения в двусторонних расчетах с разными странами, этот вопрос требует очень глубокой проработки, и конечно, такие вопросы далеко еще от конкретных предложений", - добавила глава ЦБ.

В конце января глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Россия может выпустить стейблкойны, обеспеченные золотом аффинажных заводов, чтобы проводить международные расчеты,

В 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по использованию цифровых валют в международных расчетах. Законопроект, прописывающий механизм использования цифровых валют в экспортных расчетах, пока не внесен в Госдуму.