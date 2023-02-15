Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен иранского происхождения Джам Наджафи планирует сделать предложение о покупке английского футбольного клуба "Тоттенхэм" за $3,75 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.

По их словам, бизнесмен сотрудничает с консорциумом, в котором младшими партнерами выступают инвесторы из ОАЭ, и формальное предложение может быть направлено руководству клуба в ближайшие недели.

"Тоттенхэм" принадлежит британскому бизнесмену Джо Льюису, председателем совета директоров клуба является Дэниэл Леви. Несмотря на отсутствие у клуба финансовых проблем, строительство нового стадиона и регулярные попадания в Лигу чемпионов, болельщики в последнее время активно высказывают недовольство руководством из-за отсутствия трофеев.

Последним успехом "шпор" была победа в Кубке английской лиги в 2008 году. При этом за это время командой руководили признанные тренеры Жозе Моуриньо и Антонио Конте, а в составе играют такие звезды как Харри Кейн, Ришарлисон, Сон Хын Мин и Уго Льорис.

На данный момент "Тоттэнхэм" занимает пятое место в Английской премьер-лиге, отставая от "Ньюкасла" на два очка и сыграв на одну игру больше. Накануне команда уступила "Милану" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0.

В последнее время английские футбольные клубы привлекают к себе пристальное внимание иностранных инвесторов. В прошлом году американец Тодд Боэли купил Chelsea у Романа Абрамовича за 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), его соотечественник Билл Фоули приобрел менее известный "Борнмут" за более скромные 120 млн фунтов, а в 2021 году "Ньюкасл" перешел в собственность госфонда Саудовской Аравии. Сейчас ходят слухи о возможной смене владельцев "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль"..

Tottenham Hotspur Великобритания США Джам Наджафи Джо Льюис Дэниел Леви Премьер-лига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Индекс МосБиржи опускался ниже 2200 пунктов на внешнем негативе

Чистая прибыль "Победы" в 2022 г. подскочила в 3,4 раза, прочие доходы - почти в 8 раз

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

В Банке России создан департамент организации международных расчетов

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });