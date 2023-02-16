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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Производитель полупроводников Analog Devices нарастил квартальную прибыль в 3,5 раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции Analog Devices в первом финансовом квартале, который завершился 28 января, резко увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $961,5 млн, или $1,88 в расчете на акцию, против $280,1 млн, или $0,53 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до $2,75 с $1,94 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали показатель на уровне $2,61 на акцию.

Выручка выросла до $3,25 млрд против $2,68 млрд годом ранее, показатель совпал с прогнозом.

Во втором финквартале Analog Devices планирует получить выручку диапазоне от $3,1 млрд до $3,3 млрд, скорректированную прибыль - от $2,65 до $2,85 на акцию. Эксперты прогнозируют эти показатели соответственно на уровне $3 млрд и $2,42 на акцию.

Ранее руководство компании рекомендовало повысить квартальные дивиденды до 86 центов с 76 центов на акцию.

Акции Analog Devices подорожали на 7,5% в среду, на дополнительных торгах котировки подросли еще на 0,4%. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась почти на 20%, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время прибавил 8%.

Analog Devices, капитализация которой составляет около $92,4 млрд, специализируется на производстве микрочипов, отвечающих за обработку сигналов и используемых как в бытовой электронике, так и в автомобилестроении и других отраслях.

Analog Devices США
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