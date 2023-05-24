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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Производитель полупроводников Analog Devices увеличил квартальную чистую прибыль на 25%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции Analog Devices во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 25%, но дал слабый прогноз на текущий период.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 29 апреля, составила $977,656 млн, или $1,92 в расчете на акцию, по сравнению с $783,273 млн, или $1,49 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированный показатель поднялся до $2,83 на акцию с $2,4.

Выручка выросла на 10% и достигла рекордных $3,263 млрд против $2,972 млрд в прошлом году.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,75 на акцию при выручке в $3,21 млрд.

Analog Devices в прошедшем квартале вернула акционерам $1,5 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций (примерно на $1,1 млрд).

Совет директоров компании установил квартальные дивиденды в размере $0,86 на акцию. Выплаты пройдут 14 июня, закрытие реестра акционеров - 5 июня.

В третьем финквартале Analog Devices планирует получить выручку в диапазоне от $3 млрд до $3,2 млрд, скорректированную прибыль - от $2,42 до $2,62 на акцию. Эксперты прогнозируют эти показатели соответственно на уровне $3,16 млрд и $2,65 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Analog Devices увеличилась на 14,6% (до $96,8 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite за это время прибавил 20%.

Analog Devices специализируется на производстве микрочипов, отвечающих за обработку сигналов и используемых как в бытовой электронике, так и в автомобилестроении и других отраслях.

Analog Devices США
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