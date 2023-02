Hasbro зафиксировала чистый убыток в IV квартале, выручка не оправдала ожиданий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года из-за разовых списаний, связанных с осуществлением его плана по реорганизации бизнеса.

Квартальная выручка компании, а также ее прогнозы на 2023 год оказались хуже ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе Hasbro, чистый убыток в минувшем квартале составил $128,9 млн, или $0,93 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $82,2 млн, или $0,59 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает в себя разовые списания в размере $228,3 млн, обусловленные переоценкой стоимости активов Hasbro в соответствии с новой стратегией компании, которая предусматривает сокращение числа ее брендов и фокусировку на наиболее крупных из них.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,31 на акцию против $1,21 на акцию годом ранее, оказавшись хуже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,33 на акцию.

Квартальная выручка Hasbro уменьшилась на 16,6%, до $1,68 млрд при среднем прогнозе рынка в $1,72 млрд.

Выручка компании в сегменте потребительских товаров сократилась на 26%, до $1 млрд, в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, опустилась на 12%, до $334,8 млн.

Доход подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующегося на настольных и цифровых играх, таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons, увеличился на 22%, до $339 млн.

По итогам всего прошлого года чистая прибыль Hasbro снизилась в 2,1 раза, до $203,5 млн, или $1,46 на акцию, скорректированная прибыль составила $4,45 на акцию, выручка уменьшилась на 9%, до $5,86 млрд.

"Мы прогнозировали, что 2022 год будет сложным, и так оно и случилось", - заявила главный финансовый директор Hasbro Дебора Томас.

Согласно прогнозу компании, в 2023 году ее скорректированная прибыль составит $4,45-4,55 на акцию, а выручка увеличится на 1,2%. Эксперты, опрошенные FactSet, ожидают, что первый показатель составит $4,88 на акцию, а второй вырастет на 1,8%.

Акции Hasbro прибавляют в цене 1,1% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 41%.