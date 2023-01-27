Hasbro сократит 15% штата после "трудного" IV квартала

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. сообщил, что планирует сократить около 15% сотрудников по всему миру, и выпустил предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в четвертом квартале 2022 года на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон.

Сокращения начнутся в ближайшие несколько недель, предупредила компания. Hasbro собирается сократить около 1 тысячи сотрудников, отметив, что подобная мера позволит компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.

Минувший квартал был для компании "трудным моментом", отмечается в сообщении.

Hasbro предварительно отчиталась о чистом убытке в диапазоне от $0,93 до $1 в расчете на акцию в четвертом квартале, скорректированный убыток, как ожидается, составил $1,29-1,31 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль в размере $1,52 на акцию.

Выручка Hasbro, по предварительным данным, сократилась на 17% и составила около $1,68 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $1,92 млрд.

Окончательные финансовые результаты четвертого квартала компания обнародует 16 февраля.

Акции Hasbro на дополнительных торгах в четверг подешевели на 6,7%. Бумаги компании за 12 месяцев упали на 27,9%.