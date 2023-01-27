Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 января

Hasbro сократит 15% штата после "трудного" IV квартала

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. сообщил, что планирует сократить около 15% сотрудников по всему миру, и выпустил предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в четвертом квартале 2022 года на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон.

Сокращения начнутся в ближайшие несколько недель, предупредила компания. Hasbro собирается сократить около 1 тысячи сотрудников, отметив, что подобная мера позволит компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.

Минувший квартал был для компании "трудным моментом", отмечается в сообщении.

Hasbro предварительно отчиталась о чистом убытке в диапазоне от $0,93 до $1 в расчете на акцию в четвертом квартале, скорректированный убыток, как ожидается, составил $1,29-1,31 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль в размере $1,52 на акцию.

Выручка Hasbro, по предварительным данным, сократилась на 17% и составила около $1,68 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $1,92 млрд.

Окончательные финансовые результаты четвертого квартала компания обнародует 16 февраля.

Акции Hasbro на дополнительных торгах в четверг подешевели на 6,7%. Бумаги компании за 12 месяцев упали на 27,9%.

Hasbro США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель электрооборудования Legrand уходит из России

Путин поручил кабмину уточнить методику определения цен на нефть для налогообложения

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС cap price на российский дизель в $100 за баррель

В Госдуме назвали приоритетом поправки о контроле перехода банков на российское ПО

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их продуктов в реестр ПО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });