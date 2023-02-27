Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году крупнейший золотодобытчик мира Newmont сохранил производство золота на уровне предыдущего года и собственных прогнозов. За год компания произвела 6 млн унций золота и еще 1,3 млн унций других металлов в золотом эквиваленте.
В 2023 году Newmont планирует произвести 5,7-6,3 млн унций золота, не считая других металлов, а в долгосрочной перспективе выйти на 6,1-6,7 млн унций.
Основные операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|2022
|2021
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|5,956
|5,971
|0%
|AISC, $ на унцию
|1 211
|1 062
|14%
|Средняя цена реализации золота, $ на унцию
|1 792
|1 788
|0%
|Производство других металлов, млн унций золотого эквивалента
|1,275
|1,252
|2%
|Чистая прибыль (убыток), $ млрд
|(0,459)
|1,109
|-
|Скорректированная чистая прибыль, $ млрд
|1,468
|2,371
|-38%
|Скорректированная EBITDA, $ млрд
|4,550
|5,963
|-24%
|Capex, $ млрд
|2,131
|1,653
|29%
|FCF, $ млрд
|1,067
|2,613
|-59%
В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.