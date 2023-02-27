Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

В 2023 году Newmont планирует произвести 5,7-6,3 млн унций золота, не считая других металлов, а в долгосрочной перспективе выйти на 6,1-6,7 млн унций.

Основные операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель 2022 2021 Динамика Производство золота, млн унций 5,956 5,971 0% AISC, $ на унцию 1 211 1 062 14% Средняя цена реализации золота, $ на унцию 1 792 1 788 0% Производство других металлов, млн унций золотого эквивалента 1,275 1,252 2% Чистая прибыль (убыток), $ млрд (0,459) 1,109 - Скорректированная чистая прибыль, $ млрд 1,468 2,371 -38% Скорректированная EBITDA, $ млрд 4,550 5,963 -24% Capex, $ млрд 2,131 1,653 29% FCF, $ млрд 1,067 2,613 -59%

В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.