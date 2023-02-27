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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года
Добыча золота на руднике в Калгурли, Австралия
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году крупнейший золотодобытчик мира Newmont сохранил производство золота на уровне предыдущего года и собственных прогнозов. За год компания произвела 6 млн унций золота и еще 1,3 млн унций других металлов в золотом эквиваленте.

В 2023 году Newmont планирует произвести 5,7-6,3 млн унций золота, не считая других металлов, а в долгосрочной перспективе выйти на 6,1-6,7 млн унций.

Основные операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель 2022 2021 Динамика
Производство золота, млн унций 5,956 5,971 0%
AISC, $ на унцию 1 211 1 062 14%
Средняя цена реализации золота, $ на унцию 1 792 1 788 0%
Производство других металлов, млн унций золотого эквивалента 1,275 1,252 2%
Чистая прибыль (убыток), $ млрд (0,459) 1,109 -
Скорректированная чистая прибыль, $ млрд 1,468 2,371 -38%
Скорректированная EBITDA, $ млрд 4,550 5,963 -24%
Capex, $ млрд 2,131 1,653 29%
FCF, $ млрд 1,067 2,613 -59%

В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newmont США
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