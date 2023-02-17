"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург может стать группа "Синара" (ранее ее контролировал Дмитрий Пумпянский, в марте 2022 года перестал быть ее бенефициаром).

Как сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документы ОАО "РЖД", монополия совместно с предполагаемым концессионером на основании обращения группы "Синара" в правительство от 13 июля 2022 года прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессионной инициативы, "отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств между всеми ключевыми участниками процесса". Согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы по организации строительства и эксплуатации магистрали, сообщается в документе.

Проект российской ВСМ разрабатывается десятилетиями, в 2019 г. с первоначального варианта Москва-Казань его было решено переконфигурировать в маршрут Москва-Петербург. Проект предполагает, что время в пути между столицами сократится до 2 часа 15 минут.

Предполагается, что входы в Москву и Петербург (участки Москва-Крюково и Обухово-Петербург) будут строиться за счет инвестпрограммы РЖД и бюджета, в то время как основная протяженность трассы - участок Крюково-Обухово протяженностью 624,2 км - должна быть отдана в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн руб.

Концессионное партнерство напрямую зависит от технологического - кто именно будет поставлять подвижной состав для магистрали и, соответственно, под какие технические потребности будет проектироваться трасса. Для трассы Москва-Петербург наиболее вероятным партнером прежде был Siemens. Однако немецкая компания в мае 2022 года приняла решение об окончательном уходе из России. У Siemens было СП с "Синарой" - "Уральские локомотивы", собиравшее, в частности, "Ласточки". В конце 2022 года было объявлено о достижении почти полной локализации "Ласточек" в 2023 г.

В 2020 году РЖД, "Синара", "Уральские локомотивы" и Siemens договорились о проектировании поезда для ВСМ. В документах РЖД сообщается, что в рамках выполнения поручения президента от 21 июня 2022 года о создании и вводе в эксплуатацию в 2028 году российского высокоскоростного электропоезда организована разработка конструкторской документации силами АО "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" и работа по заключению контракта с группой "Синара" на приобретение головного образца поезда для эксплуатации на ВСМ.

"Уральские локомотивы", по словам главы совета директоров "Синара-Транспортные машины" Александра Мишарина, к 2025 году модернизируют производство, чтобы к 2028 году выпустить поезд, развивающий скорость 400 км/ч.

В "Синаре" и РЖД от комментариев отказались, отмечает издание.