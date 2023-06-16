Глава РЖД заявил о готовности компании построить подвижной состав для ВСМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU -ОАО "РЖД" заинтересовано в создании высокоскоростной магистрали (ВСМ) и готово построить подвижной состав для нее, заявил глава компании Олег Белозеров на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2023.

"Очень хотелось бы всех перевезти "Сапсанами" комфортно, но в силу разных обстоятельств мы не настолько развиты, как нам хотелось бы", - ответил он на замечание главы Сбербанка Германа Грефа о трудностях с покупкой билетов на поезд в дни форума.

По словам Белозерова, инвестиции в проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург оцениваются более чем в триллион рублей, "мы обсуждали, модель крайне интересная, все заинтересованы, чтобы ВСМ сейчас была".

"Мы готовы построить свой подвижной состав, это я вам абсолютно четко сейчас говорю, что мы с коллегами готовы это сделать", - заявил Белозеров.

Вместе с тем он отметил, что необходимо определиться с проектом - развивать существующую линию или делать новую.

"Нам нужно строить железную дорогу, выбор - мы что будем строить? Мы будем строить ту железную дорогу, которую мы строили исторически или мы будем строить новую и сделаем шаг вперед?" - сказал он.