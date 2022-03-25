Правительство РФ запланировало отказаться от финансирования ВСМ Москва-Петербург из ФНБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено отказаться от финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишут "Ведомости".

Со ссылкой на двух близких к кабмину источников и федерального чиновника газета отмечает, что "идет пересмотр планов инвестиций из ФНБ, реализация которых наименее целесообразна в сложившихся условиях".

Проект ВСМ был в силе еще в конце прошлого года, на него было зарезервировано почти 500 млрд рублей в ФНБ, но сейчас планы его фондирования сняты, говорят собеседники издания.

По их словам, финансовая модель проекта утратила актуальность из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам. Еще одной причиной возможного отказа от финансирования проекта ВСМ из ФНБ стало снижение технологических возможностей из-за санкционных ограничений на импорт.

Кроме того, немецкий концерн Siemens - производитель "Сапсанов" (основной бренд поездов на магистрали Москва - Санкт-Петербург) - уведомил РЖД о приостановке контракта на поставку машин, о чем сообщил 23 марта глава РЖД Олег Белозеров.

Минтранс в середине декабря оценивал стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург в 1,39 трлн рублей. В РЖД намеревались закончить строительство в 2027 году.

Магистраль должна была стать альтернативой создания в РФ первой сверхскоростной железной дороги. За счет РЖД планировалось профинансировать входы в обе столицы и участок Крюково - Логовежь, а участок Логовежь - Обухово - строить за счет концессии. В рамках проекта концессионер должен был получить из ФНБ около 470 млрд рублей, в том числе 222 млрд рублей - до 2024 года.

Однако в конце 2021 года в правительстве вновь разгорелась дискуссия о целесообразности реализации капиталоемкого проекта. В конце декабря президент Владимир Путин на большой пресс-конференции сказал, что ВСМ все еще "требует экспертного изучения".

"Если будет заходить ВСМ, авиация на этом плече, Москва - Санкт-Петербург, перестанет существовать", - пояснял он риски реализации проекта.