Песков подчеркнул, что взносы бизнеса с прибыли планируются как добровольные

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подчеркнули, что предлагаемый взнос бизнеса с прибыли является добровольным, но напомнили про дорогу с двусторонним движением.

"Пока идет обсуждение. Вы знаете, что, собственно, это такая практика достаточно распространенная в мире, и в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются все нюансы.

Отвечая на уточняющий вопрос, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет осуществлять добровольно взнос, он сказал: "Там ключевое слово - добровольный, но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса - это дорога с двусторонним движением. И поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая сторона, хотя все мы на одной стороне, но четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны".

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", отмечал он.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью "России 24", что власти планируют дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли за финансово успешные 2021-2022 годы, он будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании. Минфин РФ рассчитывает, что размер сбора составит порядка 300 млрд рублей, сказал Силуанов.