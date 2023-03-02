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Банки смогут открывать клиентам кошельки на платформе цифрового рубля через разные каналы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банки смогут открывать клиентам кошельки цифрового рубля не только в своих мобильных приложениях, но и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания, сообщила журналистам первый зампред Банка России. Со СМИ она общалась на встрече ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией российских банков.

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"Безусловно, мы рассматриваем все онлайн-каналы", - ответила она на вопрос, будет ли доступен альтернативный способ открытия кошельков для кредитных организаций, чьи приложения были удалены из магазинов.

"Если вы видите, банки как раз в основном переходят на дистанционные сервисы через свои web-приложения. И те банки, которые например, хотят это внедрить в свои интернет-банки, безусловно, это тоже будет возможно", - отметила Скоробогатова.

"Мы банкам даем стандартный протокол и уже в зависимости от того, какой канал они хотят подключить с точки зрения своего клиента, они могут это сделать через любой канал", - добавила первый зампред ЦБ.

Она уточнила, что на следующем этапе пилотирования платформы цифрового рубля будут тестироваться именно мобильные приложения банков.

2 марта из App Store было удалено приложение Тинькофф банка, который накануне попал под санкции Евросоюза. Ранее из-за санкций из крупных зарубежных магазинов приложений были удалены мобильные банки ВТБ, ПСБ, Сбера и других кредитных организаций.

Тестирование цифрового рубля в операциях с реальными клиентами начнется с 1 апреля 2023 года. В нем примут участие 13 банков, которые уже прошли все необходимые технические и операционные тесты. Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и участников в режиме "Friends and family".

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков, позднее к ним присоединились еще три банка.

Банк России Ольга Скоробогатова App Store Тинькофф банк Евросоюз
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