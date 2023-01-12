Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Президентом конференции ООН по климату-2023 будет глава нефтекомпании ADNOC

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Руководитель Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер назначен президентом конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

В миреCOP27 не нашла поворота с шоссе в климатический ад. ОбзорCOP27 не нашла поворота с шоссе в климатический ад. ОбзорЧитать подробнее

Султан аль-Джабер также является министром промышленности и передовых технологий ОАЭ и спецпредставителем страны по вопросам изменения климата.

Власти ОАЭ, объявившие о назначении аль-Джабера главой COP28 в четверг, отметили его ключевую роль в развитии возобновляемой энергетики в королевстве с целью снижения зависимости от нефтяных доходов. Так, в 2006 году он создал компанию Masdar, которая рассчитывает стать вторым по величине в мире инвестором в ВИЭ-проекты к 2030 году.

Аль-Джабер отметил, что ОАЭ "подходят к проведению COP28 со всей ответственностью и максимально возможными амбициями".

Назначение главы ADNOC президентом климатической конференции вызвало критику со стороны защитников климата, пишет Financial Times.

Египет, проводивший COP27 в 2022 году, впервые пригласил представителей нефтегазовых компаний принять участие в официальной программе конференции. Это мероприятие разочаровало многих в отрасли, поскольку участники конференции не достигли прогресса ни в части обновления климатических обязательств, ни по отказу от ископаемого топлива.

ADNOC ООН Абу-Даби Султан аль-Джабер COP28 Дубай ОАЭ Masdar COP27
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Молдавия задумалась о целесообразности сохранения членства в СНГ

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

Что случилось этой ночью: четверг, 12 января

Поврежденный файл базы данных привел к сбою в системе оповещения пилотов в США

Блинкен заявил, что США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в космосе

Блинкен заявил, что США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в космосе

Сбой в системе авиарегулятора США стал причиной задержки свыше 8,5 тыс. рейсов

Помощники Байдена обнаружили еще одну партию секретных файлов вне его офиса в Вашингтоне

Весенний призыв может проводиться по смешанной системе, охватывая граждан от 18 до 30 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });