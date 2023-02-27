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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

ADNOC увеличит объем IPO Adnoc Gas на четверть, может привлечь более $2,3 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) решила увеличить объем IPO газового подразделения на четверть на фоне высокого интереса к нему со стороны инвесторов.

ADNO намерена разместить 3,84 млрд акций Adnoc Gas, что соответствует 5%-й доле компании, сообщила Adnoc Gas. Ранее в ходе IPO она планировала продать 4% акций этого подразделения.

"Мы наблюдаем значительный спрос инвесторов на акции", - отметили в Adnoc Gas.

Бумаги будут размещаться по цене от 2,25 дирхама ($0,61) до 2,43 дирхама. Таким образом, объем IPO составит более $2,3 млрд, а вся компания будет оценена в сумму до $50,8 млрд, отмечает агентство Bloomberg.

Прием заявок на участие в IPO от розничных инвесторов завершится 1 марта, от институциональных инвесторов - 2 марта, прайсинг состоится 3 марта. Торги акциями должны начаться 13 марта.

Adnoc Gas, которая была создана в текущем году, объединила в себе газовые операции ADNOC, в том числе в сегменте СПГ. Ее IPO, вероятно, станет рекордным для биржи Абу-Даби.

Пока рекорд принадлежит нефтехимической Borouge, которая провела IPO на $2 млрд в середине 2022 года.

ADNOC Абу-Даби Adnoc Gas
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