Совет директоров "ФосАгро" отложил рассмотрение отчетности за 2022 год

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" перенес рассмотрение отчетности за 2022 год. Вопрос о финансовых результатах за прошлый год значился в повестке заседания совета директоров компании 17 февраля. Ожидалось, что отчетность будет опубликована в этот же день.

На заседании 17 февраля совет утвердил дату годового собрания акционеров - 24 марта (реестр для участия в нем закроется 1 марта). Отчетность за 2022 год и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому собранию, совет рассмотрит "на одном из ближайших заседаний", говорится в сообщении компании.

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