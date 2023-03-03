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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить 465 руб. на акцию за 2022 год

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" по итогам обсуждения отчетности за 2022 год рекомендовал выплатить дивиденды в размере 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 4 апреля.

Всего на финальные дивиденды может быть направлено 60,2 млрд рублей. Это рекордные квартальные выплаты для "ФосАгро", их сумма в 2,7 раза превышает свободный денежный поток компании за IV квартал, отмечают аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции". Дивидендная доходность, по их оценке, составит 6,9%.

Рекомендованный размер дивидендов оказался существенно выше прогнозов аналитиков, ожидавших финальные дивиденды в диапазоне 179-235 рублей на акцию при условии выплаты 100% FCF за IV квартал. Эксперты "Моих инвестиций" полагали, что с учетом снижения маржинальности и существенного признания капитальных затрат в IV квартале финальные дивиденды "ФосАгро" за 2022 год не превысят 100 руб. на акцию.

В 2022 году "ФосАгро" выплачивала дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 рублей на акцию в декабре и 780 рублей на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд рублей.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

Годовое собрание акционеров "ФосАгро" состоится 24 марта (реестр для участия в нем закроется 1 марта).

ФосАгро
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