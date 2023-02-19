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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

США планируют новые санкции против РФ в сферах обороны и энергетики

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США намерена принять новые санкции против РФ в сферах обороны, энергетики и финансов, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация президента Джо Байдена планирует задействовать новые механизмы экспортного контроля и очередной пакет санкций против России, направленные на ее ключевые отрасли", - отмечает агентство.

"Меры будут направлены против обороны и энергетического сектора России, против финансовых институтов и нескольких физических лиц, заявили знакомые с вопросом люди на условиях анонимности", - поясняет Bloomberg.

Кроме того, один из источников заявил, что США и их союзники будут уделять внимание уже действующим ограничениям, чтобы помешать обходу санкций.

В Совете нацбезопасности США эту информацию пока не прокомментировали.

Накануне главы МИД государств G7 по итогам встреч "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали заявление, согласно которому эти страны договорились сохранять санкции против России из-за Украины и усиливать санкционное давление на нее.

Кроме того, ранее в ЕС заявляли, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК.

США
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